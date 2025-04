Pochi innesti, mirati e di qualità? Nì. Ecco la strategia di mercato della Juventus

AFP via Getty Images

La strategia di mercato della Juventus

. Alla Continassa sembra suonare più o meno così il ritornello della programmazione in vista del prossimo mercato estivo, che ormai non è nemmeno così lontano considerando l'inserimento di una finestra straordinaria dal 1° giugno in vista del Mondiale per Club. Ciò significa che non ci si deve aspettare nessun fuoco d'artificio dall'imminente sessione di trattative? Non proprio, secondo quanto ricostruito da Romeo Agresti, direttore de ilBianconero

La difesa

Giuntoli già al lavoro

Il futuro di Yildiz

Se non altro per una questione numerica, e da questo punto di vista basta pensare all'attacco. Consempre più lontano da Torino (a meno di un rinnovo che ad oggi pare impossibile) etutt'altro che certo di un posto nelladel futuro,dovrà muoversi per consegnare a Igor Tudor - o a chi prenderà il suo posto - almeno un paio di rinforzi di alto livello, che potrebbero pure diventare di più qualora si decidesse di rivoluzionare il reparto anche sugli esterni (e qui si potrebbe aprire una parentesi importante per esempio su Francisco Conceicao, per il quale il club dovrebbe fare un investimento non da poco).Non così diverso il discorso sulla difesa: se si confermasse in panchina Tudor (o comunque se arrivasse un allenatore che predilige la linea a tre), sarebbero probabilmente necessari alcuni innesti di peso, uno scenario tutt'altro che improbabile pensando, per esempio, che un giocatore oggi centrale come Renato Veiga potrebbe presto salutare. Insomma, difficile ipotizzare che Giuntoli e colleghi possano limitarsi a un mercato "di riparazione", con appena due-tre accorgimenti, anche se i rinforzi saranno sicuramente mirati e di qualità.Non a caso, come è assolutamente normale in questa fase, il direttore sportivo bianconero sta cominciando a incontrare intermediari e agenti, anche per valutare la possibilità di eventuali colpi a parametro zero. Tutto, poi, dipenderà dalla qualificazione (o meno) della Juventus alla prossima Champions League, un passaggio che determinerà in un senso o nell'altro tutte le strategie del club e che, tendenzialmente, finirà per indirizzare anche il futuro di almeno un paio di giocatori chiave: il pensiero corre inevitabile ade soprattutto a, per il quale si cerca sempre di scacciare i cattivi pensieri.Non tanto suoi, dato che il classe 2005 ha più volte espresso la sua volontà di rimanere alla Juve per costruire un progetto a lungo termine, con la sua maglia numero 10 sulla schiena, quanto di un mercato che - lo sappiamo bene - sa essere spietato e sa portare con sé offerte irrinunciabili: non è un segreto, del resto, che il giovane turco sia ambito da numerosi club europei di fascia alta, che potrebbero non avere problemi ad aprire il portafogli. Ma per tornare vincente, possibilmente in tempi rapidi, la Vecchia Signora non può fare a meno del suo gioiello più prezioso, del suo talento più cristallino, per trattenere il quale dovrà però arrivare lì, almeno al quarto posto: è sempre lo stesso mantra, quello di un posto Champions da conquistare a ogni costo. Passa tutto da lì, da un traguardo imprescindibile nel presente per costruire un futuro all'altezza della Juventus. E il primo step per avvicinarsi va compiuto proprio oggi, sul campo di un Parma da battere senza se e senza ma.





