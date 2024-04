Con un messaggio sui suoi profili social, Aurelio, presidente del, ha rivolto le congratulazioni alla Juve Stabia per la promozione in Serie B. Il gesto è stato accolto con sorpresa, notando una piccola stoccata alla Juventus nelle parole "Forza Juve... Stabia!". De Laurentiis, con il suo commento, ha espresso non solo l'apprezzamento per il successo della squadra, ma ha anche suscitato il dibattito tra i tifosi, evidenziando il dualismo tra i club. La dinamica sottintesa nel messaggio aggiunge un tocco di vivacità e rivalità che evidentemente spesso non manca nei messaggi del patron azzurro.