Non è mancata anche una stoccata ad Andrea, da parte di Gian Piero, arrivata così: "Magari chiedendosi se sia giusto che l'Atalanta sia ai quarti di coppa". Una replica alle parole di Agnelli, datate 2020 e pronunciate in occasione del Business of Football Summit di Londra del Financial Times: "Ho grande rispetto per quello che sta facendo l’Atalanta, ma senza storia internazionale e con una grande prestazione sportiva ha avuto accesso diretto alla massima competizione europea per club. È giusto o no? Poi penso alla Roma, che ha contribuito negli ultimi anni a mantenere il ranking dell’Italia, ha avuto una brutta stagione ed è fuori, con quello che ne consegue a livello economico. Bisogna anche proteggere gli investimenti e i costi".