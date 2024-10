Juventus-Stoccarda, il programma della vigilia

JUVENTUS

STOCCARDA

È di nuovo vigilia, domani, la Juventus scenderà in campo poi martedì sera all'Allianz Stadium per la sfida allo Stoccarda. Domani però, come di consueto, potrete seguire su IlBianconero la vigilia della sfida. Di seguito il programma:Ore 11.00 Allenamento (primi 15 minuti aperto ai media: dalle 11.00 alle 11.15) presso JTC ContinassaOre 13.30 Conferenza Stampa con l’allenatore e un giocatore presso Allianz StadiumOre 16.30 Conferenza Stampa con l’allenatore e un giocatore presso Allianz StadiumOre 17.30 Allenamento (primi 15 minuti aperto ai media: dalle 17.30 alle 17.45) presso Allianz Stadium