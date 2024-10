Una partita in cui dal punto di vista arbitrale è successo di tutto. Questa è stata Juventus-Stoccarda. Una rete annullata alla squadra ospite per un tocco di mano dell'attaccante, un calcio di rigore concesso ed un'espulsione ai danni del capitano della Juventus Danilo. Rimediata però in seguito ad un consulto con il Var. La Juventus comunque ne è uscita sconfitta per 1-0 complice il goal dello Stoccarda nel finale.





