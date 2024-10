Juventus-Stoccarda, le ultime sulla formazione di Thiago Motta

La probabile formazione contro lo Stoccarda

E' giornata di vigilia per lache, domani sera all'Allianz Stadium, affronta lonella gara valevole per la terza giornata della fase campionato della2024/25. La formazione bianconera va alla caccia della terza vittoria consecutiva che potrebbe rappresentare un investimento importantissimo in chiave qualificazione alla seconda fase della massima rassegna continentale.Il calendario, a questo punto dell'annata sportiva, non ammette pause e la Juve, cinque giorni dopo la sfida con i tedeschi sarà di scena a San Siro per affrontare l'Inter in campionato. Un impegno del quale bisogna tenere inevitabilmente conto anche per provare a gestire nel miglior modo possibile le forze a disposizione. Ed è proprio per questo motivo che Thiago Motta starebbe pensando a qualche rotazione all'interno dell'undici titolare.Secondo quanto riferito da Sky, al netto del rientro di Conceicao, che era squalificato in campionato, e del recupero di Weston McKennie (il quale ha smaltito l'affaticamento muscolare rimediato in Nazionale), Thiago Motta riflette su alcune modifiche rispetto alla gara con la Lazio. Secondo quanto raccolto da Sky, potrebbero partire dal primo minuto anche Danilo - entrato bene nel corso di Juve-Lazio - e anche Fagioli, anch'egli protagonista di un impatto contro i biancocelesti.Juventus (4-1-4-1): Perin; Danilo, Kalulu, Gatti, Cambiaso; Fagioli; Conceicao, Thuram, Douglas Luiz, Yildiz; Vlahovic.





