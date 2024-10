Juventus-Stoccarda, c'è Elkann all'Allianz Stadium

Per la terza giornata di Champions League, la Jin un grande palcoscenico visto che non ci saranno posti liberi tra gli spalti per questo grande appuntamento europeo.E non si voleva perdere la gara dal vivo neanche il numero uno della Juventus, John Elkann, che come già successo in questa stagione è presente allo stadio per assistere alla partita. Una presenza che dimostra la vicinanza di Elkann alla squadra.