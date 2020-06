7









La Juve torna in campo. Questa sera la squadra di Maurizio Sarri sarà in campo all'Allianz Stadium per prepararsi al ritorno della semifinale di Coppa Italia contro il Milan in programma esattamente tra una settimana. Porte chiuse, ovviamente, e partita in famiglia per la Juve che ha tra le sue fila anche nove calciatori dell'Under 23. Un match per ritrovare le sensazioni perse 89 giorni fa, l'8 marzo scorso, data dell'ultimo match dei bianconeri contro l'Inter. Mancheranno solo l'infortunato Higuain e Giorgio Chiellini, alle prese con un programma di allenamento personalizzato.