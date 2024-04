L'opinionista di SkySportai microfoni di Sky Calcio Club ha commentato la stagione attuale della Juventus. Queste le sue parole:"La Juve è l’unica squadra che ha conteso realmente lo scudetto all’Inter fino ad un certo punto. Non si può catalogare la stagione della Juve come fallimentare e basta, non sono convinto che sia stato così. Un conto è il giudizio sulla stagione, un altro se il gioco piace o meno che è strettamente legato all’allenatore".