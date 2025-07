La Juventus riorganizza lo staff. Intanto Troiano saluta il Modena: 'Inizia qualcosa di più grande'

Da marzo a oggi: le prime mosse di Tudor alla Continassa

Era uno dei punti centrali al momento del rinnovo: Igor Tudor avrebbe proseguito la sua avventura sulla panchina della Juventus , ma con l’esigenza di ampliare lo staff tecnico. Il 13 giugno, la firma ufficiale ha segnato l’inizio di una nuova fase, con il club bianconero pronto a supportare il tecnico croato con nuovi collaboratori sul campo.Il primo passo di Tudor risale al 23 marzo: intorno alle 21, dopo un lungo viaggio dalla Croazia, l’allenatore è arrivato alla Continassa insieme al fidato preparatore dei portieri Tomislav Rogic. Poco prima era arrivato il suo vice, Ivan Javorcic. Un team ristretto ma fidato, come spesso accade quando si subentra in corsa.

Staff già rodato: i volti noti alla Juventus

Michele Troiano verso il ruolo di collaboratore tecnico

Francesco Bordin resta in lizza: tecnologia e analisi dati nel mirino

Sinergia tra Tudor e Comolli: lo staff prende forma

Nonostante il gruppo iniziale ridotto, Tudor ha potuto contare su volti già noti alla Juventus, come Riccardo Scirea e Andrea Pertusio, che aveva conosciuto durante la sua esperienza da vice di Andrea Pirlo. Tuttavia, con l’inizio della nuova stagione, si è resa necessaria una riorganizzazione più ampia e strutturata dello staff operativo.Uno dei nomi caldi per completare lo staff è Michele Troiano. Ex centrocampista della Next Gen nella stagione 2020/2021, ha già dimostrato una naturale inclinazione alla guida e all'insegnamento. Dopo il ritiro nell’estate 2023, ha iniziato il percorso da allenatore, lavorando nella scorsa stagione come vice di Paolo Mandelli al Modena, in Serie B.Il saluto di Troiano al ModenaSui suoi canali social, Michele Troiano ha già salutato il Modena:"Con grande emozione e riconoscenza, saluto il Modena e tutte le persone che hanno condiviso con me questa bellissima esperienza alla guida dell'under 17 e come vice allenatore in prima squadra. È stato un onore rappresentare questi colori, lavorare con un gruppo straordinario di giocatori, collaboratori e una società seria e ambiziosa (...). Il mio cammino prosegue altrove, ma Modena avrà sempre un posto speciale nel mio cuore.Quando dai tutto, nulla si conclude, in realtà sta solo iniziando qualcosa di più grande. Arrivederci Modena".Accanto a Troiano, resta aperta la pista che porta a Francesco Bordin, ex collaboratore di Vanoli e Di Francesco al Venezia. Il suo profilo si distingue per una forte propensione all’utilizzo dei dati e delle tecnologie per l’analisi delle prestazioni. Un approccio perfettamente allineato alla visione di calcio promossa da Comolli, in sinergia con Tudor.Oltre ai sopracitati, non è da escludere un ulteriore ingresso nello staff. La collaborazione tra Igor Tudor e il dirigente bianconero Comolli sta iniziando a dare frutti concreti. L’obiettivo è arrivare pronti all’inizio della stagione con uno staff completo, moderno e funzionale alla visione tattica del tecnico croato. Una stagione da non sbagliare, per costruire basi solide e non dover ripartire, ancora una volta, da zero.