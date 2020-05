Sta per saltare un colpo di mercato per la Juventus. Si tratta del difensore del Barcellona Semedo, uno dei nomi fatti dalle due società nell'ambito dei possibili scambi tra Juve e Barça. Il terzino sarebbe infatti vicino al Manchester City con Guardiola che una volta acquistato il calciatore potrebbe cedere Joao Cancelo. Sull'ex terzino della Juventus c'è il forte interesse dell'Inter. Marotta potrebbe anche prendere Semedo nell'ambito dell'operazione Lautaro e girarlo al City proprio per arrivare a Cancelo.