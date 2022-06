Mancano pochi giorni alla chiusura della campagna abbonamenti 2022/23 della Juventus. La società bianconera ha ricordato la scadenza anche attraverso i suoi canali ufficiali: "Ti ricordiamo che per rinnovare l’abbonamento è necessario essere in possesso di una Juventus Card attiva. Puoi sottoscrivere l’abbonamento per la stagione 22.23 fino alle 18:00 del 27 giugno 2022. Per maggiori informazioni vai su Juventus.com".