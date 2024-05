Juventus, squalifica Allegri: quali gare salterà?

Sono due le giornate di squalifica inflitte a Massimilianoin seguito all'espulsione rimediata ieri sera sul finale della gara diche ha visto contrapporsi Atalanta e Juventus con i bianconeri che grazie alla rete di Dusan Vlahovic sono riusciti ad accaparrarsi il trofeo. Quando sconterà però la squalifica il tecnico livornese?Il tecnico della Juventus sconterà i due turni di squalifica in Coppa Italia, come da regolamento, niente squalifiche per il campionato ma le sanzioni rimediate in Coppa Italia si scontano all'interno della competizione.