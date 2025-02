Serve empatia per battere l’Empoli? ‘Inallenabili’

2025 Getty Images

Ma di cosa stiamo parlando?

”. Tolta la solennità di un’analisi che guarda ad altro che non sia un pallone che rotola, la citazione sembra descrivere quella che è la situazione in casa Juventus Siamo al giorno dopo del giorno dopo: Le analisi a freddo prendono il posto di quelle a caldo e tra le maglie meno abbottonate si moltiplicano i retroscena. Si uniscono i puntini e si va in una direzione: si lamenta, fronte gruppo squadra, una mancanza di comunicazione ed empatia da parte di Thiago Motta

Come ai tempi di Sarri

Le colpe di Thiago Motta

Impossibile nascondere un pizzico di fastidio di fronte a certi retroscena. Serve una comunicazione interna migliore per battere le seconde e terze linee dell’Empoli in Coppa Italia? Serve maggiore empatia per comprendere cosa significhi indossare la maglia della Juventus, rispettarla e rispettare chi riempie l’Allianz Stadium? Serve empatia per evitare di giocare palla all’indietro, vincere i duelli, saltare l’uomo, segnare davanti al portiere, azzeccare un controllo?Ancora: servono leader nello spogliatoio per avere la meglio dell’Empoli dei classe 2006? Servono discorsi motivazionali per comprendere come la Coppa Italia sia un obiettivo del club? Non basta guardarsi allo specchio e vedere, tra le strisce bianconere, la coccarda che ricorda la vittoria dell’anno prima? Tanti punti interrogativi che sono il frutto di quanto sta emergendo in queste ore, dell’incredulità e il fastidio che si trascinano da mercoledì sera.“Questa squadra è inallenabile”: la citazione attribuita a Maurizio Sarri al momento dell’addio dalla Juventus. È storia: parte del gruppo squadra rigettò il progetto tecnico e i metodi dell’allenatore toscano. Giusto o sbagliato, a questo punto ogni tifoso bianconero si sarà fatto la sua idea. Va detto, però, che quello spogliatoio almeno aveva lo “standing”, esperienza e palmares, per azzardare una mossa così forte.Personalità, carisma e un bagaglio di trofei che questo gruppo squadra non ha. Una storia che si ripete ma sotto forma di farsa. Appare, visto da fuori, come il goffo tentativo di rialzare la testa da parte chi, tante volte in questi anni, si è ritrovato ad abbassarla di fronte alle rimostranze del pubblico.La squadra è compatta e “Non ci sono figli di p….”? Lo dimostri. Non solo dal prossimo impegno contro il Verona ma per tutto il finale di stagione: mai più un atteggiamento come quello visto contro l’Empoli. C’è un forte e reale malumore? Ognuno si assuma la propria responsabilità, anche quella di aprire la crisi. Basta, però, alle dichiarazioni di facciata e alla retorica spiccia: “Uniti”, “Resilienza”, “Dobbiamo guardarci negli occhi e capire”, ecc…Qui mancano lauree in Giurisprudenza e di conseguenza iscrizione all’Ordine professionale. Nessuno vuole fare l’avvocato difensore di Thiago Motta, anzi. Quando si arriva a questo punto, il primo colpevole è l’allenatore che deve avere il polso della situazione e fare di tutto per essere collante e non divisivo. La gestione della fascia da capitano, una meritocrazia a targhe alterne, la comunicazione interna ed esterna: gli errori ci sono e sono stati pesanti.Per concludere, cosa può fare la differenza? Maurizio Sarri fu scaricato dallo spogliatoio, ma anche dalla società. Ieri, ai microfoni di Sky Sport, Cristiano Giuntoli ha fatto quadrato intorno a Thiago Motta e al progetto tecnico. Al di là delle parole, ci sono i fatti: non sono da escludere scelte forti, ma in questo momento una certezza c’è. Siamo ad un bivio: da questo scossone o nasce definitivamente la Juventus di Thiago Motta oppure siamo già ai titoli di coda. E allora via al toto nomi, ad un nuovo progetto; per l’ennesima volta, ancora la storia che si ripete.