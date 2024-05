Dopo la festa in campo insieme ai tifosi, quella nello spogliatoio. La Juventus esulta per la vittoria della Coppa Italia grazie al successo per 1-0 contro l'Atalanta. I giocatori bianconeri si sono scatenati nel post partita con cori di diverso tipo. Tra i più entusiasti Alex Sandro con la cassa della musica in mano, Chiesa con la Coppa e Rabiot, con degli occhiali "particolari". Si vede anche Nicolò Fagioli, che ha partecipato ai festeggiamenti sia negli spogliatoi che in campo. Di seguito il video pubblicato dalla Juventus sui social con un messaggio chiaro: "Uno spogliatoio (decisamente) in festa".