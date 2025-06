Juventus, spunta un nome nuovo per la difesa

César Azpilicueta potrebbe diventare un'opportunità di mercato per la Juventus. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, il difensore spagnolo, che compirà 35 anni il prossimo 28 agosto, è stato proposto anche al club bianconero dopo la sua recente uscita a parametro zero dall’Atletico Madrid. Al momento, tuttavia, non risulta alcuna trattativa ufficiale in corso. Gli intermediari italiani avrebbero sondato il terreno con la società torinese, ma la situazione resta ancora in fase esplorativa.Azpilicueta è un profilo di grande esperienza internazionale. Nella stagione appena conclusa con i Colchoneros ha totalizzato 20 presenze, per un totale di 1.198 minuti giocati, segnando un gol e collezionando quattro cartellini gialli. La sua carriera è ricca di successi, maturati soprattutto nel lungo periodo trascorso al Chelsea, ma anche in precedenza con le maglie di Marsiglia e Osasuna. A livello internazionale, vanta 44 presenze con la Nazionale spagnola.

Oltre all’interesse potenziale della Juventus, sul classe 1989 ci sono richieste anche dalla Spagna e dalla Major League Soccer. Il suo futuro resta aperto, e nei prossimi giorni si potrebbero avere sviluppi più concreti. Per ora, a Torino si osserva con attenzione, ma senza accelerazioni.