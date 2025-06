Juventus, spunta l'idea Laporte per la difesa: cosa filtra

Getty Images

La Juventus pensa a diversi nomi per rinforzare la propria rosa in ogni reparto. Se in attacco resta il rebus Vlahovic e le situazioni di Gyokeres e Osimhen sono complicate, in difesa ci sono molti nomi che circolano intorno ai bianconeri. Dopo l'ipotesi di uno scambio tra, infatti, la Juve starebbe pensando anche adSecondo il Corriere dello Sport, al club bianconero piace il difensore dell'Al Nassr di Ronaldo. Si tratterebbe di un profilo esperto, che ha giocato per diverse stagioni ale ha collezionato esperienze prima con la Nazionale francese e poi con quella spagnola, scegliendo di cambiare durante la sua carriera.

Il difensore vuole tornare in Europa dopo due stagioni in Arabia Saudita (in cui ha guadagnato 50 milioni di euro), e la richiesta per lo stipendio. La cifra, dunque, è importante, e anche l'Athletic Bilbao potrebbe inserirsi in un'asta per riportare Laporte in biancorosso.