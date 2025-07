Juventus, spunta il nome nuovo dal mercato degli svincolati

La Juventus accelera sul mercato e mette a segno due colpi per rinforzare la fascia destra, rivoluzionando il reparto difensivo a disposizione di Igor Tudor. Come riportato da La Repubblica, la dirigenza bianconera ha definito due operazioni chiave: una cessione che apre alla maturità, e un innesto a parametro zero che porta esperienza.La prima mossa riguarda Alberto Costa: il giovane talento portoghese classe 2003 è stato ceduto al Porto, che ha superato la concorrenza dello Sporting Lisbona. In cambio, la Juve incassa 4 milioni di euro e soprattutto il cartellino di João Mário, terzino destro di 25 anni già affermato in patria. Un’operazione che punta sull’immediato, scambiando potenziale con affidabilità.

Il secondo colpo arriverebbe, secondo Repubblica, dal mercato degli svincolati: Nélson Semedo, 31 anni ed ex Barcellona, approderebbe a Torino a parametro zero dopo la fine del contratto con il Wolverhampton. La sua esperienza internazionale e la versatilità tattica – può agire sia da terzino che da centrale – lo rendono un rinforzo ideale.