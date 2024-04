Pur essendo consapevole di avere a disposizione un budget non illimitato, e ancora da quantificare con precisione tra introiti potenziali dall'Uefa e cessioni ancora da definire, Cristiano Giuntoli si trova ad affrontare la necessità di rinforzare in modo significativo il reparto della Juventus durante la prossima estate. I nomi più caldi che circolano in questo contesto sono quelli di Koopmeiners, Samardzic e Colpani: giocatori che, a seconda del modulo e delle esigenze, possono operare sia come mezzala offensiva che come trequartista.Tuttavia, non bisogna dimenticare l'ambizioso nome di, che continua a essere un obiettivo di grande interesse per la Juventus. Le sue qualità e la giovane età lo rendono uno dei preferiti all'interno del club bianconero. Tuttavia, la concorrenza internazionale per assicurarsi le sue prestazioni sembra essere agguerrita, con club come il Liverpool e il Barcellona che manifestano un forte interesse nei confronti del giovane francese.