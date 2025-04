Juventus, countdown main sponsor: c’è la svolta

Nei rallentamenti, così come nelle accelerazioni. Nelle decisioni prese e in quelle che sono state rimandate, nell’aria frizzante che da qualche settimana si respira intorno alla. In tutto questo, il denominatore comune è il rinnovato protagonismo di Johnall’interno del club bianconero. La politica e l’economia, i dazi statunitensi e il complicato periodo dell’industria dell’automobile . Johnparla poco di Juventus , in questo momento, ma fa parlare i fatti. Parla il progetto di aumento di capitale, l’ennesimo segnale forte che va a rinsaldare le casse del club, che dà tranquillità e margini di manovra, che racconta che– nonostante spifferi e mormorii -, non intende abdicare al ruolo di prima azionista di

Sponsor Juve, a che punto siamo?

Sponsor Juve, torna Jeep?

Sponsor Juve, la questione Mondiale per Club

La stessae lo stesso Johnche, nell’ultimo periodo, hanno deciso di giocare un ruolo da protagonisti anche sul tema del main sponsor diNella maglia della prima squadra, in quelle del settore giovanile o delle Women; nei backdrop, gli sfondi che compaiono dietro gli intervistati. In questi mesi, si sono moltiplicati i brand che hanno deciso di investire in Juventus; segno che dalle parti della Continassa si sia lavorato alacremente sul tema. Certo, resta quel vuoto in mezzo alla maglia, quello del main sponsor, oggi occupato da Save the Children.Superati alcuni scogli, il lavoro di Francesco Calvo ha portato i suoi frutti sul main sponsor. Tradotto: il manager bianconero ha in mano un paio di offerte che, per cifre e durata, sono ritenute corrette e accettabili. Come racconta 2TALKS , il protagonismo di John Elkann si tradurrebbe nell’impegno di Jeep di andare a pareggiare la migliore delle offerte di sponsorizzazione raccolte finora; senza quindi danneggiare il club bianconero.La domanda sorge spontanea e legittima: cosa è cambiato, in tutto questo tempo, dalla scadenza della sponsorizzazione Jeep? Molto, quasi tutto. È cambiata la guida di Stellantis: l’ex CEO Tavares ha lasciato il gruppo e con lui sono decaduti anche i veti che portava in dote, tra questi gli investimenti nel mondo del calcio. E chi tira le redini, adesso? Quello stesso John Elkann che, come abbiamo detto, non ha solo messo un’enorme lente di ingrandimento sulla Continassa ma ha anche deciso di intervenire direttamente. Insomma, la possibilità che sulla maglia della Juventus compaia nuovamente lo sponsor Jeep è molto alta.La Juventus si presenterà negli Stati Uniti con lo sponsor Jeep? È una possibilità, ad oggi, molto concreta. Lo farà in sinergia con altri marchi? La questione ancora tutta da verificare. La certezza, però, è che la Juve debba vestire il marchio automobilistico del gruppo Stellantis prima dell’ultima giornata di campionato – o avere la certezza che sia il main sponsor della stagione successiva -, per poterlo sfoggiare al Mondiale per Club.