Sponsor Juventus, al Mondiale per Club ci sarà solo Jeep: la spiegazione

La Juventus muove i primi passi verso la prossima stagione. Il club bianconero ha annunciato l'accordo per la sponsorizzazione con Jeep e Visit Detroit , che diventeranno front-of-shirt partners a partire dalla nuova annata. Per il primo si tratta delle continuazione di una collaborazione cominciata nel 2012, mentre per Visit Detroit saràIl Chief Executive Officer della Juventusha commentato così l'accordo: "Siamo orgogliosi di annunciare questa prestigiosa sponsorizzazione, che vede protagonisti due partner con una visione internazionale: Jeep, partner storico con cui collaboriamo da oltre 10 anni, e Visit Detroit, che si unisce a noi con grande entusiasmo. Entrambe le aziende condividono valori affini, tra cui l’eccellenza , l’innovazione e la passione per lo sport. La partnership rappresenta un’opportunità di crescita reciproca, rafforzando il posizionamento del club per raggiungere nuovi traguardi".

Solo Jeep al Mondiale per club: il motivo

In occasione delle prossime competizioni, tuttavia,vedere entrambi gli sponsor sulla maglia della Juve.Jeep e Visit Detroit appariranno sulla maglia bianconera a partire dalla prossima stagione per tutte le competizioni nazionali. Come si legge nel comunicato del club, però, in occasione del Mondiale per Club - e in generale- ci sarà solo lo sponsor Jeep.Questa decisione deriva dal fatto che in tali competizioni, perciò potrà apparire solo Jeep sulla maglia della Juve sia nel Mondiale per Club, sia nelle coppe UEFA.





