Sponsor Juve, il comunicato ufficiale: Vinovo cambia nome

Attraverso i propri canali, laha ufficializzato un rafforzamento della partnership con Allianz . Di seguito il comunicato ufficiale del club.Dici Juventus e pensi, oltre ai colori bianconeri e alle nostre squadre, ai tanti posti in cui il club vive ogni giorno.Dici Juventus e pensi anche a Vinovo: oggi è la casa delle Juventus Women, delle Giovanili e della Next Gen, grazie anche a un'importante opera di riorganizzazione degli spazi e di restyling che si è svolta nel recente passato.Vinovo è storia della Juve, è il centro in cui fin dal 2006 si sono svolti gli allenamenti di tutte le nostre squadre.Da oggi, nell'ambito della partnership già esistente, questo luogo così importante per il nostro passato e soprattutto per il nostro presente e per il nostro futuro, si chiama Allianz Training Center.Continua dunque il forte legame con Allianz, che dal 2017 è anche il Naming del nostro stadio, l'Allianz Stadium, e dal 2020 è brand presente sul retro delle maglie della Prima Squadra Femminile.Quindi, da oggi, se dici Vinovo, dici… Allianz Training Center.