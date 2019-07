La trattativa fallita tra Real Madrid e Jiangsu Suning per il trasferimento di Bale in Cina ha avuto un effetto domino sul calciomercato europeo. Senza i fondi previsti dalla cessione del gallese, il Real Madrid non è potuta andare all’assalto di Paul Pogba, per il quale, ora, potrebbe chiedere uno scambio proprio con Bale. La mancata partenza di Pogba ha interrotto, per il momento, la trattativa tra i Manchester United e la Lazio per Milinkovic-Savic. Vi sono dunque degli spiragli nei quali potersi inserire per arrivare all’acquisto di uno dei due centrocampisti. La Juventus vigila e studia il colpo.