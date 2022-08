Quarta giornata di campionato in casa Juventus, già con la necessità di "recuperare i punti perduti": Allegri dixit, dopo i due pareggi consecutivi contro Sampdoria e Roma. All'Allianz Stadium, domani alle 20:45, arriva lo Spezia di Gotti: contro i liguri la Juventus in Serie A ha sempre vinto nei quattro precedenti incroci, ma curiosamente non era riuscita a fare altrettanto in Serie B (un pareggio e una sconfitta).Dopo la vittoria alla prima giornata, due pareggi per i bianconeri, che non pareggiano tre partite di fila dall'ottobre del 2020, quando sulla panchina sedeva Andrea Pirlo. A scongiurare questa eventualità potrebbe pensarci Dusan Vlahovic: reduce dalla perla su punizione contro la Roma, il serbo ha nello Spezia una delle sue "vittime" preferite. Tra le squadre affrontate più di tre volte in Serie A, infatti, i liguri sono quelli con cui Vlahovic ha il miglior rapporto minuti-gol: uno ogni 84. In totale i gol sono quattro, di cui tre in un'unica partita: nel 2021, quando giocava ancora con la Fiorentina.Il calendario ha messo di fronte Juventus e Spezia sempre abbastanza presto. Nelle ultime due stagioni, infatti, il confronto tra le due squadre è arrivato sempre prima della sesta giornata. In entrambi i casi ha vinto la Juve (sempre in trasferta), ma subendo sempre almeno un gol. Un'eventualità che i bianconeri, un solo gol subito in questo avvio di stagione - quello di Abraham sabato scorso - cercheranno di evitare con un volto nuovo in difesa: Federico Gatti è infatti pronto all'esordio.