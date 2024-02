Juventus, gli acquisti di gennaio 2024



Quanto ha speso la Juventus nel mercato di gennaio 2024?

Nel mercato di gennaio 2024, laha fatto incetta di talento, con l'acquisto di nuovi giocatori che promettono di rinforzare ulteriormente la squadra. Tra i nuovi arrivi spicca, che ha accettato di vestire la maglia bianconera dopo un'operazione che ha coinvolto cifre interessanti.Scopriamo insieme i dettagli degli affari conclusi dalla Juventus durante questa sessione di mercato.Sono stati due gli acquisti della Juventus nel mese di gennaio 2024.La Juventus ha annunciato con orgoglio l'acquisizione di Tiago Djalò dal Lille , una mossa che ha richiesto un investimento considerevole.Secondo quanto riportato, il trasferimento di Djalò al club italiano ha comportato un pagamento iniziale di 3,6 milioni di euro, diluiti in tre esercizi, oltre a 1,5 milioni di euro per oneri accessori.Tuttavia, la cifra potrebbe aumentare ulteriormente in base al raggiungimento di determinati obiettivi prestabiliti, con bonus che potrebbero aggiungere fino a 2,6 milioni di euro alle casse del Lille.Ma le spese della Juventus non si fermano qui. Il club bianconero ha anche assicurato il prestito di un altro talento come Carlos Alcaraz , con una cifra complessiva di 3,9 milioni di euro. Tuttavia, questo importo potrebbe aumentare ulteriormente qualora il giocatore raggiungesse determinati traguardi durante il periodo di prestito.Per il riscatto definitivo del giocatore, la Juventus dovrà sborsare un'ulteriore somma di 49,5 milioni di euro, anch'essa rateizzata in tre esercizi. Anche in questo caso, il pagamento potrebbe aumentare in base ai risultati ottenuti dal giocatore sul campo.La Juventus ha speso: Djalò è arrivato a titolo definitivo, Alcaraz invece soltanto in prestito.