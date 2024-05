Ladovrà prestare particolare attenzione anche a Lorenzonel match di domani sera contro la. Da quando sulla panchina giallorossa siede Daniele(ovvero dal 16 gennaio), l'azzurro è infatti il centrocampista che è stato coinvolto in più reti in Serie A: otto (cinque centri e tre assist). Sette, in totale, i suoi gol in questo campionato: solo nel 2021/22 ne ha realizzati di più (nove) in una singola stagione. Dopo l’ultima gara contro il Napoli, inoltre, Pellegrini ha raggiunto il traguardo delle 200 presenze in massima serie con la maglia della Roma.