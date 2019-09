Dopo le due vittorie in quattro giorni contro Verona e Brescia, latorna in campo all'Allianz Stadium per completare un importante tris di successi contro ladi Leonardo Semplici. Mauriziovuole arrivare al meglio all'importante sfida di Champions League contro il Bayer Leverkusen di martedì, ma anche al big match contro l'Inter di domenica prossima, che darà un primo segnale importante sulla strada verso il nono scudetto consecutivo. Prima, però, c'è la Spal e Sarri non vuole passi falsi. Tante assenze importanti, soprattutto tra i, mentre in attacco torna Cristiano, con Aaronconfermato da trequartista.