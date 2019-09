La Juventus vuole confermarsi dopo le vittorie contro Verona e Brescia nella terza sfida in una settimana, contro la Spal di Leonardo Semplici. In vista della Champions League e della bella sfida contro il Bayer Leverkusen, Maurizio Sarri non fa calcoli e ripropone l'interessante 4-3-1-2 visto al Rigamonti. Sulle fasce le scelte sono obbligate: Juan Cuadrado scala da terzino, mentre è Blaise Matuidi a prendere il posto di Alex Sandro a sinistra. A centrocampo confermato Adrien Rabiot, mentre in avanti è Paulo Dybala a far compagnia a Cristiano Ronaldo, davanti ad Aaron Ramsey.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Matuidi; Khedira, Pjanic, Rabiot; Ramsey; Dybala, Ronaldo.

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Sala, Murgia, Valdifiori, Missiroli, Reca; Petagna, Moncini.