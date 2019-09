La Juventus vuole confermarsi sempre vincente all'Allianz Stadium in questo avvio di stagione e, a partire dalle ore 15, affronta la Spal. Arbitro della sfida è il signor Marco Piccinini della sezione di Forlì, con assistenti Tolfo e Villa, quarto uomo Maggioni e Massa al Var, con Schenone assistente.



Seguite la MOVIOLA di Juventus-Spal LIVE su ilBiancoNero.com



LA MOVIOLA LIVE



34' - Manca un giallo a Valdifiori, che ferma la ripartenza della Juventus strattonando Ronaldo. CR7 si lamenta, ma l'ammonizione non arriva.

32' - Ammonito Khedira, già in precedenza protagonista di un duro fallo a centrocampo.

21' - Dybala scatta sul filo del fuorigioco e si scontra con Berisha, puntuale in uscita. Fallo correttamente sanzionato.

1' - Inizia la partita.