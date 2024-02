Problema muscolare per Vlahovic: le sue condizioni

Dusansi ferma. La notizia delle ultime ore è questa: l'attaccante dellaha effettuato alcuni esami presso il JMedical che hanno evidenziato un sovraccarico all'adduttore della coscia destra.Le sue condizioni sono attualmente in fase di valutazione giorno dopo giorno. Questo infortunio potrebbe rappresentare un duro colpo per la squadra, considerando il ruolo chiave che Vlahovic ricopre nel loro attacco.La sua assenza potrebbe influenzare le prestazioni future della squadra in campionato. Si spera che Vlahovic possa recuperare rapidamente e tornare in campo al più presto per contribuire al gioco bianconero.