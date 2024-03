"Juve, dammi una chance!" Questo è il messaggio firmato da. Il fantasista argentino, di proprietà della Juventus ma attualmente in prestito al, ha espresso il suo desiderio di avere un'altra opportunità con la Vecchia Signora. Nonostante la sua eccezionale stagione con il Frosinone, dove ha segnato 10 gol e fornito 2 assist in 30 presenze, Soulé rivela il suo desiderio di tornare a giocare per la Juventus.Durante la finestra di trasferimento invernale, il destino di Soulé avrebbe potuto prendere una svolta significativa quando ha ricevuto un'offerta dall'Al-Ittihad, che avrebbe potuto portare alla Juventus un introito di 30 milioni di euro. Tuttavia, Soulé sembra determinato a lottare per una chance con la squadra bianconera, dimostrando la sua fedeltà al club e la volontà di ritagliarsi uno spazio nella rosa della Juventus.