Matias Soulè, il futuro tra Juventus ed Atalanta

La Juventus nel corso della scorsa estate ha deciso di cedere in prestito il talento argentino classe 2003 Matias. Scelta volta a permettere al giovane di crescere ulteriormente e di affermarsi nel massimo campionato italiano, proprio come sta facendo con la maglia del Frosinone, in cui è un idolo della piazza ed un irrinunciabile per Eusebio Di Francesco. In estate però la situazione potrebbe cambiare per quanto riguarda il futuro del talento argentino, a riferirlo è oggi Gazzetta.La Juventus potrebbe infatti decidere di sacrificare il classe 2003, qualora arrivasse un'offerta consona. Oppure, visto il gradimentoe di Gasperini, potrebbe essere impiegato come contropartita nell'affare per arrivare a Teun. Individuato dalla società bianconera come sostituto ideale di Paul Pogba e come rinforzo per il centrocampo di Max Allegri. A gennaio Soulè era già stato corteggiatocon la Juventus che aveva mandato al mittente l'offerta da 30 milioni. Ora è finito nel mirino di alcuni club di, tra questi Southampton, Crystal Palace e Newcastle. Oltre ovviamente all'Atalanta. Cifra fissata però adi euro per la cessione del talento argentino.