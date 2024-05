La Juventus, prima di annunciare ufficialmente qualsiasi mossa di mercato, preferisce avere la certezza matematica di partecipare alla prossima Champions League. Tuttavia, il direttore sportivoha già le idee chiare in mente.Per finanziare l'acquisto di, il primo obiettivo è cedere alcuni giovani talenti: in cima alla lista c'èdel Frosinone, che ha attirato l'attenzione dell'Atalanta e di vari club inglesi. Dall'Inghilterra c'è anche un forte interesse per Samuel, mentre il, come riportato da Calciomercato.com, è seriamente interessato a Dean, difensore spagnolo attualmente in prestito alla Roma. L'obiettivo è raccogliere 60 milioni di euro per convincere il Bologna a cedere il giocatore.