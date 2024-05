La situazione di Matíassi fa sempre più interessante con l'avvicinarsi del mercato estivo. L'attaccante argentino, attualmente in forza alla, è oggetto di desiderio di numerosi club, sia in Italia che oltre la Manica. Tra le squadre interessate spiccano Roma, Newcastle, Southampton, Aston Villa e persino Liverpool, rendendo il suo futuro un tema caldo nel panorama calcistico europeo.Oltre ai club italiani, diverse squadre inglesi stanno seguendo con attenzione Matías Soulé. In particolare, il Newcastle United e il Southampton sono tra i principali estimatori. Il Newcastle, con la sua nuova proprietà e ambizioni europee, potrebbe offrire a Soulé un palcoscenico importante in Premier League. Il Southampton, in caso di ritorno nella massima serie inglese, vedrebbe nel talento argentino un rinforzo chiave per consolidare la propria posizione.