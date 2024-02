Juventus, le ultime su Soulé

Matiasè tornato pochi giorni fa all'Allianz Stadium per affrontare la Juventus. La domanda però è se quello sarà lo stadio dove giocherà in futuro. Alla Continassa sono convinti che il potenziale di Soulé sia talmente notevole da aver finora respinto i tentativi milionari di acquistarlo già a gennaio: in particolare le offerte sono arrivate dall’Arabia, ma le varie parti in causa hanno preferito proseguire con il prestito al Frosinone, rimandando ogni valutazione a giugno.I club di Premier League e Liga, che hanno già mosso i primi passi per Soulé, sono consapevoli che per sedersi al tavolo delle trattative servirà partire da 35-40 milioni di euro. L'argentino per lapuò diventare una grande risorsa economica ma anche un potenziale punto fermo nella squadra del futuro, a partire dalla prossima stagione. Non è quindi scontato l'addio. Secondo Tuttosport, la permanenza di Soulé dipenderà da quali saranno le scelte del club sulla guida tecnica. Il futuro di Massimiliano Allegri quindi può incidere anche su quello del classe 2001.Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.