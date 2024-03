Nella notte italiana è sceso in campo l'attaccante argentino di proprietà della Juventus Matiascon la maglia dell'allbiceleste Under 23 di Javier Mascherano. Nel corso della gara contro ilvinta dalla squadra di Soulè per 4-2 il giovane talento bianconero si è certamente messo in mostra. Matias infatti è stato protagonista conche ha lasciato tutti a bocca aperta. Il classe 2003 attualmente in prestito al Frosinone e il cui ritorno bianconero è ancora incerto ha talento, questo è innegabile. La Juventus nel frattempo osserva attenta la crescita del suo giovane gioiellino. Di seguito il video del gol.Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.