Locatelli 'trascina' la Juventus sotto la curva: la scena che racconta tutto

. Una scena già vista in questa stagione, è vero, ma che mai come oggi fa rumore (e non solo per il rimbombo di un Allianz Stadium deluso e arrabbiato ). Scena che fa rumore ed è fortemente simbolica, perché il gruppo di giocatori dellapresentatosi a chiedere scusa ai propri tifosi dopo il tonfo incontro l'è guidato a testa alta da, il capitano, subentrato solo nella ripresa dopo aver cominciato la partita dalla panchina, osservando al suo posto un Teun Koopmeiners ancora in estrema e sconcertante difficoltà.

Juventus sotto la curva dopo la sconfitta contro l'Empoli

. Di una Juventus che ancora "non esiste", o che almeno non risponde al famoso progetto immaginato da Cristiano Giuntoli con Thiago Motta, e che dunque è costretta a chiedere scusa e a uscire dal proprio stadio tra i fischi della propria gente, sconcertata e confusa di fronte al proprio violento decrescendo.E i bianconeri questa sera hanno distrutto tutto, anche quel poco che faticosamente avevano tentato di mettere insieme, un mattone alla volta.