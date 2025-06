La Juventus sostituirà Weah e Mbangula? L'idea della dirigenza e i profili

Vendere per comprare (e sostituire) o vendere per vendere? Ovviamente c'è molta differenza tra le due cose e quale delle due situazioni riguarda le eventuali cessioni dida parte della Juventus? Risposta non così facile e che potrebbe essere giusto dividere, senza fare un unico ragionamento per entrambi.Nessuno dei due è al centro della Juventus, anzi, ma comunque. E per questo motivo è anche differente il piano della dirigenza bianconera.

La Juventus sostituirà Mbangula e Weah?



Juventus, il rinforzo sulla fascia: i profili

Due ingressi a tempo ormai quasi scaduto, nonostante non sia mancata l'emergenza per la Juventus anche nel finale di campionato. Il tecnico non lo vede, come posizione in campo e come caratteristiche e ha deciso di puntare con continuità su alcuni giocatori nel reparto offensivo. Yildiz in prima fila, Nico Gonzalez, almeno inizialmente ed ora anche lui uscito però dai radar al Mondiale per Club e Conceicao, che da oggetto misterioso con Tudor sta diventando una pedina insostituibile.Sulla trequarti l'idea è acquistare a titolo definitivo Conceicao e aggiungere un rinforzo di livello se ci sarà qualche uscita come quella eventuale di Nico Gonzalez.Weah invece è stato impiegato per quasi 2500 minuti in stagione ed è sempre sceso in campo con Tudor ad eccezione dell'ultima gara contro il Wydad.mentre prima dell'arrivo del croato era stato schierato titolare per sette gare consecutive in campionato. Una netta differenza anche in questo caso.Già con Weah, l'idea era comunque di sondare il mercato degli esterni visto che l'unica altra opzione di ruolo è Alberto Costa e a maggior ragione sarà seguita questa strada se l'ex Lille partirà.C'è bisogno di un vero rinforzo, in un ruolo fondamentale da non sbagliare per come giocano le squadre di Tudor. Proprio oggi è arrivato l'assist di Wesley, esterno brasiliano del Flamengo che è nella lista dei bianconeri. Wesley ha confermato che esiste l'interessamento della Juventus, ma anche della Roma di Gian Piero Gasperini, che già lo voleva all'Atalanta., nonostante le richieste non particolarmente favorevoli del club brasiliano. I nomi accostati alla Juve in queste settimane però sono stati numerosi,(che però costringerebbero Cambiaso a cambiare lato e giocare a destra). Giocatori tutti tendenzialmente di spinta, con propensione offensiva e qualità, l'identikit è chiaro.