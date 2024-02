Il contratto che legae la Juventus è in scadenza al termine della stagione attuale. Stando a quanto riferisce Calciomercato.com però la dirigenza bianconera si starebbe già guardando attorno alla ricerca di un sostituto. Nella lista sul taccuino di Cristiano Giuntoli i nomi per sostituire il brasiliano sembrano essere due. Quello di Mario, difensore spagnolo dell’Atletico Madrid, e Lloyd, difensore inglese del Bournemouth. Il contratto ad Alex Sandro quasi certamente non sarà rinnovato, dopo il rinnovo automatico per numero di presenze scattato nella parte finale della scorsa stagione. La dirigenza però ora sembra avere le idee chiare ed essere alla ricerca di un sostituto ideale.