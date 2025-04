Juventus, sorpresa Douglas Luiz

AFP via Getty Images

Arrivato alla Juventus la scorsa estate con grandi aspettative, Douglas Luiz non è riuscito finora a lasciare il segno. Le sue prestazioni sono state al di sotto delle attese e, secondo quanto riportato da Tuttosport, il suo futuro potrebbe presto prendere una direzione molto lontana da Torino.Il centrocampista brasiliano, reduce da una stagione complicata, è finito nel mirino del Newcastle. Il club inglese sta già lavorando per trovare un sostituto all’ormai partente Bruno Guimarães, sempre più vicino al trasferimento al Manchester City. Luiz, per caratteristiche tecniche e fisiche, rappresenterebbe un profilo ideale per i Magpies.

La Juventus, dal canto suo, potrebbe considerare la cessione come un’opportunità per reinvestire e rifondare ulteriormente il centrocampo, soprattutto se dovesse arrivare un’offerta importante. Tuttavia, il destino di Douglas Luiz non è ancora segnato: le ultime partite della stagione saranno decisive per capire se il giocatore riuscirà a rilanciarsi o se la separazione sarà inevitabile.Le prossime settimane saranno cruciali, ma lo scenario appare già delineato: Douglas Luiz è davanti a un bivio e il suo futuro sembra sempre più distante dalla maglia bianconera.