Secondo quanto rivelato da Sky Sport, Enzopotrebbe rimanere alla Juventus durante il mercato estivo per ricoprire il ruolo di vice di Manuel. Questa scelta dipenderà dalle valutazioni che verranno fatte nelle prossime settimane. In particolare, sarà Thiago Motta, il nuovo tecnico della, a esprimere il suo giudizio sul futuro dell'argentino. Barrenechea, giovane e talentuoso, potrebbe rappresentare una risorsa preziosa per la squadra, fornendo solidità e opzioni alternative a centrocampo. La sua permanenza permetterebbe alla Juventus di avere una maggiore profondità nella rosa, fondamentale per affrontare le sfide della prossima stagione. La decisione definitiva sarà cruciale per la pianificazione tattica e strategica della squadra.