Come sottolineato da Calcio & Finanza, il secondo posto in Serie A, dietro l'Inter, non solo alimenta la competizione tra, ma ha anche un rilevante impatto economico. Oltre ai ricavi dalla Serie A, stimati intorno ai 2,2 milioni di euro, c'è l'opportunità di partecipare alla Supercoppa italiana, con la possibilità di guadagnare fino a 1,6 milioni di euro. In totale, la differenza tra il secondo e il terzo posto si aggira attorno ai 4 milioni di euro, offrendo ai club la prospettiva di aumentare i ricavi e competere per ulteriori trofei nella stagione successiva, rendendo la sfida ancora più intensa e ricca di implicazioni finanziarie.