Juventus, sono le ore dei rinnovi. I dettagli dei due accordi con McKennie e Gatti

McKennie, il ritorno del texano e un contratto fino al 2028

Mentre il campo continua a raccontare le ambizioni bianconere per un posto in Champions League, nei corridoi della Continassa si lavora a consolidare le fondamenta della Juventus del presente e del futuro. Tra i dossier più caldi, quelli legati ai rinnovi di contratto di Westone Federico: due storie diverse, due percorsi opposti per certi versi, ma uniti dallo stesso destino. Entrambi rappresentano oggi certezze per la Juventus e, proprio per questo, il club ha deciso di blindarli.È una delle parabole più sorprendenti degli ultimi anni bianconeri. Dopo un prestito poco brillante al Leeds e il ritorno a Torino tra mille dubbi, Westonè riuscito nell’impresa di ritagliarsi un ruolo centrale nella nuova Juventus. Tatticamente duttile, sempre utile nelle due fasi, il texano è diventato un punto fermo sia conche con, oltre che con, mostrando un senso tattico e una dedizione che lo hanno reso imprescindibile. La Juve lo ha capito e si appresta a premiarlo con un nuovo accordo.



Gatti, da scommessa a leader: la Juventus lo blinda fino al 2029

Il rinnovo diè cosa fatta: l’intesa prevede un prolungamento fino a giugno 2028, con opzione per una stagione aggiuntiva. Un segnale forte, che certifica la volontà del club di puntare su di lui nel medio-lungo termine. Anche l’aspetto economico del contratto sarà adeguato alla nuova centralità del giocatore: dai 2,5 milioni di euro netti annui del precedente accordo, McKennie passerà a guadagnarne 3 netti, più bonus. Un riconoscimento chiaro per chi ha saputo ribaltare le gerarchie e conquistarsi la fiducia dello spogliatoio e della società.Seè la storia del rilancio, quella diè la fiaba della scalata. Arrivato dal Frosinone con la fama di difensore roccioso ma tutto da plasmare, il classe ’98 ha saputo imporsi con il lavoro, la continuità e una grinta che non è mai passata inosservata. Oggi è uno dei pilastri della retroguardia juventina, e non a caso ha attirato l’attenzione di diversi club esteri e italiani.Già nell’estate del 2023 era stato sondato da alcune società della Premier League. Negli ultimi mesi anche ilaveva intensificato un corteggiamento discreto, ma costante. Tuttavia, Gatti non ha mai mostrato aperture: la Juventus è sempre stata la sua priorità. Una fedeltà che il club bianconero ha deciso di ricambiare, accelerando per il rinnovo di contratto.L’accordo, ormai in dirittura d’arrivo, prevede un prolungamento fino al 2029 con possibilità di estensione fino al 2030. Un contratto importante non solo per la durata, ma anche per l’adeguamento salariale: dopo essere passato nel 2023 da 900mila euro a circa 1,5 milioni, il difensore vedrà ora il suo stipendio salire sopra quota 2 milioni netti annui. A questo si aggiungeranno bonus legati a presenze, rendimento e obiettivi di squadra. Un pacchetto che riflette il ruolo che Gatti ha conquistato, dentro e fuori dal campo.