Juventus su Marco Brescianini: le ultime notizie

Da qualche tempo nella lista dellac'è un nome che porta a strade tutte nuove. E' quello di Marco, negli ultimi tre anni in Serie B, prima del salto in A con ile del campionato da rivelazione. Arrivato a parametro zero in estate, si è preso un posto e sta convincendo tutti una partita dopo l'altra. Nell'ultimo turno ha punito anche la Juventus, uno dei club che hanno cerchiato più e più volte il suo nome sul taccuino. Come sottolinea la Gazzetta, i bianconeri hanno chiesto informazioni in modo concreto in vista del prossimo anno, bussando concretamente alla porta di Angelozzi, uno che ha creduto in Marco a occhi chiusi. Centrocampista in grado di giocare ovunque, anche terzino sinistro.Cresciuto nel, ha vissuto gli anni di Gattuso in Primavera e le giovanili rossonere, fino al debutto in prima squadra nel 2020 grazie a Stefano Pioli, a cui ha segnato a inizio dicembre. E il Milan, per il suo cartellino, conserva il 50% della futura rivendita. Un fatto da conoscere per quelle squadre, come la Juve, che ci provano e ci proveranno. Sul giocatore, infatti, ci sono diverse attenzioni, tra cui quelle di. Solo sondaggi al momento, ma i 3 gol in 24 presenze e le sue prestazioni sono destinate ad attirare nuovi occhi.