E' solo febbraio, ma Matiasaccende già il mercato. Il giocatore della Juventus, attualmente in prestito al Frosinone, piace molto e un po' ovunque, così il futuro del classe 2003 resta in discussione. La cessione, infatti, resta possibile, perché se è vero che a Torino c'è grande fiducia nel giocatore, lo è altrettanto che i dirigenti bianconeri non chiudono le porte rispetto ai tanti interessamenti internazionali. E a muoversi, ora, è il Bayern Monaco. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il suo entourage sarebbe entrato in contatto con un intermediario che lavora soprattutto con il massimo campionato tedesco. Dalla Germania, i primi sondaggi sarebbero prevedibilmente partiti dal Bayern, non l'unico club: interessati anche il Borussia Dortmund, il Lipsia e il Bayer Leverkusen. La fila in Premier. Soulé, in ogni caso, riscuote un certo gradimento anche in Inghilterra.