Juventus, solo Kimmich e Xhaka fanno meglio di Locatelli

AFP via Getty Images

Manuel Locatelli si sta confermando uno dei pilastri del centrocampo della Juventus e della Serie A. Nella stagione 2024/2025, il regista bianconero è il centrocampista con il maggior numero di passaggi riusciti in campionato: ben 1705 su 1919 tentati, con una percentuale di precisione dell’89%. Dati che certificano il suo ruolo centrale nella costruzione del gioco e nella gestione dei ritmi della squadra.Ma il dato più impressionante riguarda la qualità dei suoi passaggi. Locatelli è infatti il terzo giocatore con più “Line Breaking Passes” nei cinque principali campionati europei in corso. Con 410 passaggi capaci di tagliare almeno una linea di pressione avversaria, è alle spalle solo di due specialisti assoluti come Joshua Kimmich (445) e Granit Xhaka (468). Una statistica che racconta di un calciatore sempre più maturo, capace di prendersi responsabilità importanti anche in fase offensiva.

Il centrocampista ex Sassuolo si conferma così non solo affidabile nella gestione del pallone, ma anche determinante nel superare le pressioni avversarie e creare superiorità numerica. Locatelli non è solo il metronomo della Juventus: è ormai un regista di livello internazionale, capace di fare la differenza anche nelle fasi più complesse del gioco.