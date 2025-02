Juventus, sognare è lecito? Quasi dimezzato il distacco dal Napoli in tre giornate

AFP via Getty Images

Dopo 25 giornate la Juventus è di nuovo nelle prime quattro posizioni del campionato - ovvero quelle che garantiscono la Champions - e per la prima volta ha dato la sensazione concreta di aver trovato la quadra, di aver trovato il viatico giusto sul quale continuare a costruire il proprio percorso di certezze e credibilità. Dalla vittoria contro l'Inter, che rappresenta sempre qualcosa di non banale, i bianconeri hanno ora il dovere e l'obbligo di non staccare il piede dall'acceleratore perché i prossimi impegni sono decisivi - già a partire da quello di mercoledì contro il PSV - e rischiano di ridefinire ulteriormente i connotati di una stagione che ora potrebbe prendere davvero una piega interessante. La vittoria, dopotutto, aiuta. Sempre.

E giusto per scaldare ancora di più gli animi di un euforico popolo juventino, c'è un dato che merita di essere analizzato. In tre giornate la Juve ha di fatto dimezzato il proprio distacco dal Napoli: da -16 a -10. In una notte così tutto è concesso. Soprattutto sognare.