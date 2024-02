Solo un giocatore bianconero, al momento, ha rotto il silenzio sui social dopo il deludente pareggio dellacontro il, che ha evidentemente lasciato tanto amaro in bocca a tutti. Si tratta di Carlos, in campo per una mezz'ora abbondante durante la ripresa e tra i pochi a offrire sensazioni positive in un'altra giornata da dimenticare per la squadra di Massimiliano Allegri. "Forza Juve", si è limitato a scrivere su Instagram il giovane argentino, che ora spera di indossare una maglia da titolare nel prossimo match, quello casalingo contro il Frosinone di domenica prossima. Guarda il post qui sotto.