La Juve pensa al presente e programma il futuro. Oltre a Dejan Kulusveski, acquistato dall'Atalanta a gennaio in vista della prossima stagione per 44 milioni bonus inclusi, alla Continassa torneranno due prestiti "pesanti" come Cristian Romero e Luca Pellegrini che saranno aggregati alla rosa in estate. La Juve deciderà poi il loro futuro, probabilmente dopo la preparazione estiva. Romero è in prestito al Genoa e Pellegrini al Cagliari e quest'ultimo potrebbe essere il nome perfetto come vice Alex Sandro anche se Paratici sta puntando anche Emerson Palmieri, che gioca nella stessa posizione.