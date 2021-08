La prima, a Udine, aveva provocato danni non serissimi, ma già significativi. Ieri, a Torino contro l’Empoli, la botta è stata violenta e il Palazzo è crollato. Nel frattempo, Cristiano Ronaldo che probabilmente aveva fiutato il pericolo ha fatto i bagagli e si è dato alla fuga.La realtà, disastrosa, è esattamente il contrario di ciò che si poteva immaginare.Complicato e persino impossibile, al momento, trovare i termini corretti e adeguati con i quali tentare di fornire una spiegazione perlomeno plausibile al disastro che ha già allontanato la Juventus dalla vetta della classifica.Un centrocampo talmente bislacco il cui comportamento pregiudica seriamente il lavoro della difesa e quello degli attaccanti. Dybala il quale, per caratteristiche anche fisiche, non può cantare e portare la croce contemporaneamente.L’arrivo di Kean non risolverà, da solo, il problema del gol e anche il possibile ritorno di Pjanic tanto invocato da Allegri ha il classico sapore del brodo di dado. Ecco perché siamo senza parole.Magari, addirittura, che non esista il pallone e che si possa trovare consolazione in altri sport. Come le Paralimpiadi in scena a Tokyo dove ieri una ragazza senza mani ha agguantato una medaglia d’oro per poi portarsela all’altezza del cuore. Dove quella stessa ragazza, senza gambe, ha trovato la forza di alzarsi dalla carrozzina e di volare tra le braccia del presidente Pancalli.